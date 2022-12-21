Президент «Индепендьенте» Медельин прокомментировал информацию о переходе Камбиндо в «Локомотив»

Президент «Индепендьенте» из Медельина Рауль Хиральдо высказался о возможном уходе форварда Дибера Камбиндо в «Локомотив». Ранее сообщалось, что столичный клуб заинтересован в приглашении 26-летнего нападающего.

«Да, мы продаем Дибера Камбиндо «Локомотиву». Это правда», — цитирует Хиральдо Sport24.

В сезоне 2021/22 колумбиец провел 58 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и записал в свой актив пять голевых передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.