Лепёхин: «Не нужно делать из Сычевого Месси»

Бывший «зенитовец» Константин Лепёхин прокомментировал главную тему РПЛ последних двух дней – переход Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«У нас часто бывает, что футболист, проявивший себя ярко, потом имеет уже трудности. Не нужно делать из Сычевого Месси», - цитирует Лепёхина Rusfootball.info.

Он добавил, что между двумя частями одного сезона РПЛ – несколько месяцев перерыва и многое может измениться, в том числе, в игре самого Сычевого. И не стоит ждать от трансфера многого заранее.

Владимир Сычевой – один из лучших бомбардиров РПЛ на пару с Куинси Промесом. Оба форварда забили по 14 голов, летне-осеннюю часть сезона Сычевой провёл в «Оренбурге».