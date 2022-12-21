«Локомотив» заинтересован в приглашении Камбиндо

Форвард колумбийского «Индепендьенте» из Медельина Дибер Камбиндо попал в сферу интересов московского «Локомотива». Об этом сообщает портал «Чемпионат».

В сезоне 2021/22 нападающий принял участие в 58 матчах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет пять результативных передач. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего футболиста составляет 900 тысяч евро.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в марте 2023 года.