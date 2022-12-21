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Нигматуллин – о Едвае: «Отдадим ему честь, он ушёл в аренду, а не разорвал контракт»

21 Декабря 2022 • 18:46 Комментировать

Бывший страж ворот московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход хорватского защитника Тина Едвая в «Аль-Айн» из ОАЭ. 27-летний хорват отправился играть в арабскую страну на правах аренды.

«Отдадим честь Едваю – он перешёл на правах аренды, а не просто разорвал контракт. А для «Локо» это хорошо, клуб получит компенсацию», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Но со спортивной точки зрения, как отметил Нигматуллин, Едвай себя никак не зарекомендовал, как и все игроки «Локомотива» в этом сезоне. Ведь клуб сражается за выживание и на один балл отрывается от зоны вылета.

Тин Едвай провёл за «Локомотив» 34 матча с 2021 года и отличился двумя голами. Его контракт с москвичами закончится следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Тин Едвай
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