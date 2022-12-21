«Пари НН» выбирает главного тренера среди четырёх кандидатов

«Пари НН» рассматривает на вакантный пост главного тренера клуба четырёх специалистов.
По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был в отъезде, а сейчас начнется активная работа.
Источник сообщает, что новый тренер будет выбран из списка, в котором числятся Вадим Гаранин, Олег Василенко, Сергей Юран и Владислав Радимов. Журналист заявил, что не стоит доверять тем СМИ, которые называли Радимова главным кандидатом на пост рулевого «Пари НН».
Напомним, ранее нижегородцев покинул Михаил Галактионов, который возглавил «Локомотив».
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