«Пари НН» выбирает главного тренера среди четырёх кандидатов

«Пари НН» рассматривает на вакантный пост главного тренера клуба четырёх специалистов.

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был в отъезде, а сейчас начнется активная работа.

Источник сообщает, что новый тренер будет выбран из списка, в котором числятся Вадим Гаранин, Олег Василенко, Сергей Юран и Владислав Радимов. Журналист заявил, что не стоит доверять тем СМИ, которые называли Радимова главным кандидатом на пост рулевого «Пари НН».

Напомним, ранее нижегородцев покинул Михаил Галактионов, который возглавил «Локомотив».