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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин похвалил переход Сычевого в «Крылья Советов»

21 Декабря 2022 • 18:26 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о переходе одного из лучших бомбардиров РПЛ Владимира Сычевого в самарские «Крылья Советов».

«В Самаре Сычевому будет гораздо проще адаптироваться, чем в топ-клубе. Он себя проявил в «Оренбурге» и сделал себе имя. Если он и в «Крыльях» станет забивать, оттуда ему прямая дорога в хороший клуб», - цитирует Силкина «Чемпионат».

Он добавил, что только время покажет, станет ли Сычевой вторым Гамидом Агаларовым – бывшим бомбардиром «Уфы», который «потух», перейдя в команду из средней части турнирной таблицы РПЛ. И ещё раз отметил, что считает переход Сычевого в самарский клуб верным шагом.

26-летний форвард Владимир Сычевой в этом сезоне забил за «Оренбург» 17 голов во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Силкин Владимир Сычевой
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