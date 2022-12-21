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Ледяхов: «Бакаев не впечатляет»

21 Декабря 2022 • 18:17 Комментировать (1)

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в текущем сезоне.

«Бакаев не впечатляет, у него мало игрового времени. Когда он будет играть, тогда и станет видно, подходит он «Зениту» или нет», — заявил Ледяхов Legalbet.

По мнению эксперта, футболист получает мало игрового времени, потому что он слабее бразильцев «Зенита». Бакаеву стоит подумать об уходе в аренду, считает Ледяхов.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт Бакаева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Ледяхов Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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rac531
21 Декабря 2022 в 18:36
Думаю Бакаев может заинтересовать такие клубы. как "Волгарь", "Шинник", "Кубань", "Велес"
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