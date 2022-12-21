Ледяхов не исключил возможное возвращение Бакаева в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном возвращении полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в стан «красно-белых».

«Закрыт ли Бакаеву ход назад в «Спартак»? Нет. В такое время квалифицированные игроки всегда пользуются спросом. Если будет желание со стороны футболиста и «Спартака», то почему нет. Все возможно», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Напомним, 26-летний Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист принял участие 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. Стоит отметить, что в стартовом составе полузащитник появился всего четыре раза.