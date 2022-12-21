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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, что Бийол хочет вернуться в ЦСКА в будущем

21 Декабря 2022 • 17:59 Комментировать (1)

Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА. Напомним, 23-летний футболист выступал за «армейский» клуб с 2018 по 2022 год.

«Яка постоянно вспоминает ЦСКА. Он на контакте с Бистровичем, другими ребятами. Бийол ждет, когда все происходящие события закончатся, потому что однажды он очень хочет вернуться в ЦСКА», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».

Кроме этого, агент рассказал, что в услугах словенского защитника заинтересованы «Интер», «Милан», «Рома» и «Наполи». Самый предметный интерес исходит от «Интера», который может предложить за игрока 20-25 млн евро, но клуб хочет приобрести Бийола уже зимой, а футболист планирует доиграть сезон в «Удинезе».

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Южный201
21 Декабря 2022 в 18:21
А может он еще попросит ЦСКА его удочерить?
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