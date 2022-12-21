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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Скончалась 17-летняя футболистка ЦСКА

21 Декабря 2022 • 17:50 Комментировать (1)

Вратарь молодёжного женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла от отравления неизвестным веществом, об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».

По информации источника, рядом с телом 17-летней девушки был обнаружен пакетик с метадоном. Отмечается, что Виноградова находилась в гостях у своей подруги в Волгограде, которая выступает за местный «Ротор». 19 декабря девушки пообедали в одном из кафе города, после чего вернулись домой, а следующим утром дедушка увидел бездыханную Викторию и свою внучку — в коме.

Сообщается, что подруга Виноградовой пришла в себя, но она не помнит события минувшего дня.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктория Виноградова
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 18:19
Видимо хотели оттопыриться ..да переборщили..
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