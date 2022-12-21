Стала известна зарплата Глушенкова в «Локомотиве»

Появилась информация о зарплате нападающего Максима Глушенкова после перехода в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что «железнодорожники» уведомили самарский клуб о намерении приобрести права на футболиста. Отметим, что в контракте Глушенкова с «Крыльями» прописана сумма отступных — 200 миллионов рублей.

По сведениям «РБ Спорт», столичный клуб будет платить игроку 5 миллионов рублей в месяц. Источник сообщает, что в «Локомотиве» тяжелое финансовое положение, поэтому в клубе установили потолок на зарплаты для новых игроков, который составляет именно 5 млн рублей в месяц.

В текущем сезоне 23-летний Глушенков принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.