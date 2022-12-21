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Стала известна зарплата Глушенкова в «Локомотиве»

21 Декабря 2022 • 17:39 Комментировать (6)

Появилась информация о зарплате нападающего Максима Глушенкова после перехода в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что «железнодорожники» уведомили самарский клуб о намерении приобрести права на футболиста. Отметим, что в контракте Глушенкова с «Крыльями» прописана сумма отступных — 200 миллионов рублей.

По сведениям «РБ Спорт», столичный клуб будет платить игроку 5 миллионов рублей в месяц. Источник сообщает, что в «Локомотиве» тяжелое финансовое положение, поэтому в клубе установили потолок на зарплаты для новых игроков, который составляет именно 5 млн рублей в месяц.

В текущем сезоне 23-летний Глушенков принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Максим Глушенков
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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rac531
21 Декабря 2022 в 18:30
Ноги в РФии ценятся больше, чем головы((
Порядка 43 тысяч рублей получают младшие научные сотрудники.
Около 55 тысяч рублей – таков доход главных ведущих научных сотрудников.
Около 95 тысяч рублей – зарплата руководителей научных организаций и их заместителей.
Источник:

Согласно Постановлению № 386, академику РАН положена ежемесячная выплата 100 тыс. руб. Для членов-корреспондентов РАН размер ежемесячной выплаты составляет 50 тыс. руб.
ARTUR
21 Декабря 2022 в 18:33
Отличное сравнение , куда уклон видно даже какому нибудь упоротому боруху
rac531
21 Декабря 2022 в 18:39
" я люблю футбол , как любят музыку и песни"
Значит спартаковец)
У нас и музыка и песни на любой вкус)
ARTUR
21 Декабря 2022 в 18:40
Жальгирис Вильнюс)) заходите к нам на огонек ))
rac531
21 Декабря 2022 в 19:03
Помнится смотрел как-то раз Спартак - Жальгирис.
Спартак забил гол и игроки в центре поля стали его обсуждать.
Литовцы же быстренько на удивление спартачей, воспользовавшись их дискуссией, забили ответный мяч)))
Так что спартаковцам, остававшимся в центре поля, и бежать никуда не надо было, чтобы продолжить игру))))
ARTUR
21 Декабря 2022 в 19:10
Только сейчас понимаем что был очень интересный чемпионат .никакие апл не докажут
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