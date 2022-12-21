Гаджиев считает, что Сычевой пригодится «Крыльям Советов»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мне сложно дать оценку этому переходу. Он неплохо работает в штрафной площадке, правда, забивает в основном дома. Думаю, что такой форвард «Крыльям» пригодится», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Функционер отметил, что у самарского клуба многое получается в атаке, но у них есть проблемы с реализацией моментов, Сычевой может помочь в этом компоненте.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив две голевые передачи.