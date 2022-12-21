Пиняев не хочет переходить в «Локомотив»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не хочет переходить в московский «Локомотив» в предстоящее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», клубы договорились о трансфере футболиста, но сам Пиняев не горит желанием переходить в столичный клуб. Отмечается, что нападающий пытается отказаться от заключения трудового договора с «железнодорожниками».

Стоит отметить, что в контракте Пиняева с «Крыльями Советов» прописана сумма отступных, заплатив которую, «Локомотив» может забрать игрока без согласования с самарцами.

Ранее сам Пиняев заявил, что пока еще не принял решение о своем будущем.