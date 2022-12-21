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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Роналду «Зениту» не нужен»

21 Декабря 2022 • 16:51 Комментировать

Известный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос о том, стоит ли действующему чемпиону России «Зениту» приглашать к себе знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду, который в настоящий момент находится без клуба.

По мнению Белоуса, петербургскому клубу Роналду не нужен, как и бразильские легионеры, выступающие в данный момент за «сине-бело-голубых».

«А зачем? Привезти его в Россию для поднятия имиджа страны? Ну куда уже выше поднимать? Выше уже некуда. Он не нужен. Россия отстранена от еврокубков», — цитирует Белоуса «Спорт День за Днём».

Ранее сообщалось, что в самое ближайшее время звёздный футболист может подписать контракт с саудовским клубом «Аль-Насром».

Напомним, что нынешний сезон 37-летний Роналду начинал в «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб расторг контракт со своей легендой после того, как португалец дал резонансное интервью, в котором раскритиковал манкунианцев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Криштиану Роналду Юрий Белоус
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