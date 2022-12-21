Бышовец: «Клаудиньо стоит намного больше, чем 15 млн евро»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном уходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в «Палмейрас». Ранее сообщалось, что бразильский клуб готов заплатить за хавбека 15-17 миллионов евро.

«Если Клаудиньо уйдет в «Палмейрас», то это будет не только потеря футболиста, но и денег. Бразилец стоит намного больше, чем 15 млн евро. Клаудиньо уже можно рассматривать, как игрока сборной Бразилии», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в этой ситуации все будет зависеть от решения самого игрока, если он захочет уехать, то клубу придется искать какие-то варианты.

Стоит отметить, что ранее представитель футболиста и генеральный директор «Зенита» опровергли информацию о возможном уходе Клаудиньо в «Палмейрас».