Ледяхов — о возможном переходе Максимовича в «Спартак»: «Он нужен клубу, у «красно-белых» полузащита постоянно проседает»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переходе полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за игрока сборной Сербии 3,5 миллиона евро, однако испанский клуб намерен выручить с продажи своего футболиста не менее пяти миллионов.

Ледяхов поддержал решение руководства «красно-белых» подписать 27-летнего хавбека, отметив, что нынешние полузащитники московской команды играют нестабильно.

«Если «Спартак» подписывает Максимовича, значит он нужен клубу. У «красно-белых» эта зона постоянно проседает», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Максимович провёл за «Хетафе» 12 матчей, не отметившись в них результативными действиями.