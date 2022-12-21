«Оренбург» объявил о подписании защитника «Лануса» Переса

«Оренбург» приобрёл защитника Матиаса Переса из аргентинского «Лануса». Об этом сообщает официальный телеграм-канал оренбургского клуба.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что трудовое соглашение с Пересом будет подписано на три с половиной года.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв до марта 2023 года.