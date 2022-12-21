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Первый тренер Сычевого: «Хорошо, что Владимир не перешёл в топ-клуб»

21 Декабря 2022 • 15:17 Комментировать

Евгений Харлачёв, первый тренер нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, высказался о возможном переходе своего бывшего подопечного в «Крылья Советов».

По мнению специалиста, переход в самарский клуб пойдёт 26-летнему форварду только на пользу, так как там он сможет получать больше игровой практики, чем в более звёздной и топовой команде.

«Даже хорошо, что он не перешёл в топ-клуб, где очень большая конкуренция и много высококлассных футболистов. В таком случае Владимир мог потеряться и сесть в запас, перестав прогрессировать», — цитирует Харлачёва Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к Сычевому также проявляла «Црвена Звезда», однако футболиста не устроила зарплата, предложенная сербским клубом.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Харлачёв Оренбург Владимир Сычевой Трансферы футбола - зима 2023
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