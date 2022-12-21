Осинькин подтвердил переход Сычевого в «Крылья Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему самарский клуб не объявляет о подписании контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

«Знаю, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями», но не все документы подписаны. То, что было в прессе действительно так», — приводит слова Осинькина портал «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что есть некоторые детали, которые пока не позволяют объявить о полноценном трансфере.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал в свой актив две результативные передачи.