Пиняев заявил, в каком случае «Крылья Советов» могли бы бороться за тройку в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о частом уходе игроков в другие команды.

«Если бы игроки не уходили из Самары, боролась бы команда за тройку? Если бы никто не ушел, тогда да», — заявил Пиняев «РБ Спорту».

По мнению футболиста, текучка игроков есть в любом клубе, футболисты хотят развиваться, поэтому уходят в другие команды.

В этом сезоне на счету 18-летнего Пиняева четыре забитых мяча и три результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах.

«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 17 туров.