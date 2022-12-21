«Локомотив» и «Крылья Советов» обменяются игроками

«Локомотив» и «Крылья Советов» обменяются футболистами, сообщает Metaratings.

По информации источника, в Москву отправится 19-летний полузащитник Артём Соколов, а в обратном направлении проследует 20-летний Сергей Бабкин, который уже выступает за «Крылья Советов» на правах аренды. Также отмечается, что самарцы не будут платить бывшему клубу Соколова «Химкам» процент от перепродажи игрока.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатит за трансфер Соколова 35 миллионов рублей.

В текущем сезоне Соколов провёл в составе самарской команды 15 матчей и отметился одной результативной передачей. На счету Бабкина ни одного голевого действия в 12 встречах.