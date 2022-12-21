Пиняев прокомментировал возможный переход в «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отреагировал на информацию о возможном переходе в московский «Спартак».

«Была информация, что зовет «Спартак»? Мне не звонили. Хотел бы пойти в «Спартак»? Зачем? К Зине [Антон Зиньковский], чтобы вместе играть?» — приводит слова Пиняева «РБ Спорт». Помимо этого, футболист заявил, что у него нет предложений от зарубежных команд.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Пиняева составляет три с половиной миллиона евро.