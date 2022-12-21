Пиняев высказался о своём будущем

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев ответил на вопрос о своём будущем.

«Суммы, которые называются, недействительны. Кто любит лезть в мой кошелек, таких сумм там точно не найдет. А мое будущее нет смысла комментировать, потому что еще ничего не решил», — цитирует Пиняева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива». Отмечалось, сто «железнодорожники» заплатят сумму отступных самарцам в размере 200 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Пиняева четыре гола и три ассиста в 15 матчах с учетом всех турниров.