Президент «Лануса» заявил, что Перес ещё не подписал контракт с «Оренбургом»

Президент «Лануса» Луис Чебель поделился информацией о переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург».

«Контракт Переса с «Оренбургом» еще не подписан, но мы занимаемся этим прямо сейчас», — заявил Чебель Sport24.

Ранее спортивный директор оренбургской команды Дмитрий Андреев сообщил, что футболист успешно прошел медицинское обследование. Трудовое соглашение между сторонами будет подписано на три с половиной года.

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Переса в 800 тысяч евро.