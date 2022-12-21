Президент «Оренбурга» сообщил, сколько Сычевой зарабатывал в клубе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, сколько зарабатывал форвард Владимир Сычевой в команде. Ранее сообщалось, что заработная плата нападающего составляла два миллиона рублей в месяц.

«В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает двух миллионов рублей. То есть Владимир Сычевой не мог получать такую зарплату, даже после продления контракта», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что Сычевой получал немного меньше максимально возможной суммы, которая не превосходит 1,8 млн рублей.

Ранее источник сообщал, что в «Крыльях Советов» Сычевой будет получать в три раза больше, чем в «Оренбурге».