«Црвена Звезда» хотела подписать Сычевого, но игрока не устроила зарплата

«Црвена Звезда» планировала подписать нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в зимнее трансферное окно, однако россиянин отказался от перехода, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сычевого не устроила зарплата, предложенная ему сербским клубом.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард близок к переходу в «Крылья Советов». По сведениям «Спорт-Экспресса», в самарском клубе Сычевой будет получать в три раза больше, чем в «Оренбурге».

В текущем сезоне Сычевой провёл в составе своей нынешней команды 19 матчей, забив в них 17 голов и отдав две результативные передачи.