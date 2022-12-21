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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов считает, что трансфер в «Крылья Советов» — шаг вперёд для Сычевого

21 Декабря 2022 • 14:12 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Ранее представители оренбургского клуба подтвердили, что трансфер состоялся.

«Сколько Сычевой играл в Премьер-лиге? Хотите, чтобы он сразу в «Спартак» или «Зенит» перешел? Для него переход из «Оренбурга» в любой клуб РПЛ — это шаг вперед», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Сычевой не будет забивать такое большое количество мячей, если перейдет в топ-клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Дмитрий Кузнецов Оренбург Владимир Сычевой
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