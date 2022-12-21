Зарплата Сычевого после перехода в «Крылья Советов» увеличится в три раза

Стало известно во сколько раз увеличится зарплата нападающего Владимира Сычевого после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга».

По информации «Спорт-Экспресса», в самарском клубе 26-летний футболист будет получать в три раза больше, чем в «Оренбурге».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» готовы заплатить за переход игрока сборной России 100 миллионов рублей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив в них 17 голов и отдав две результативные передачи.

Отметим, что после 17 туров нападающий возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с 14 забитыми мячами в 15 проведённых встречах.