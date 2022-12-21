Широков — о переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Мне трудно сказать, хороший ли это для него трансфер»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Не знаю, хороший это вариант или нет. Время покажет. Они идут на определенные финансовые условия. Может, для кого-то это приоритет. Мне трудно сказать, хороший ли это для него трансфер», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» воспользовались пунктом в контракте Сычевого с «Оренбургом», согласно которому футболист может покинуть клуб за 100 миллионов рублей отступных.

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил 17 голов и сделал две результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.