Кобзарь: «Моя жена видела, как Дзюба играл в большой теннис»

Волейболист петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь рассказал, что экс-капитан сборной России по футболу Артём Дзюба, находящийся сейчас в статусе свободного агента, любит играть в большой теннис. Об этом спортсмену сообщила его супруга.

Напомним, в период с 2015 по 2022 год Дзюба защищал цвета футбольного «Зенита». Нынешний сезон 34-летний форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако в начале ноября расторг с ним соглашение.

«Моя жена играет в большой теннис иногда. И несколько раз видела, как Дзюба тоже играл на соседнем корте. Я поражался, помню: «Он на тренировках не устаёт, что ли?» — приводит слова Кобзаря Metaratings.

Ранее сообщалось, что интерес к четырёхкратному чемпиону России проявляют «Урал» и «Торпедо». Также не исключено, что Дзюба продолжит карьеру в Европе, где в его услугах заинтересована итальянская «Венеция».