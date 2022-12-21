Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит «Крыльям Советов» за Соколова

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов может перейти в «Локомотив».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, столичный клуб планирует активировать опцию выкупа хавбека. Сумма отступных за игрока составляет 35 миллионов рублей.

Источник сообщает, что самарский клуб предлагал новый контракт Соколову в начале текущего сезона на улучшенных условиях и увеличенной суммой отступных, но игрок ответил отказом, после чего стал реже выходить на поле.

Журналист заявил, что «Локомотив» хочет выкупить хавбека и сразу же отдать его в аренду в один из клубов первой восьмерки.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и сделал один ассист.