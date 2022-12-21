Тарханов — о переходе Сычевого в «Крылья Советов»: «Неоднозначное решение»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Посмотрим, как он проявит себя в Самаре. Но может получиться и такое, что Сычевой вместе с «Крыльями» вылетит в Первую лигу по итогам сезона. Неоднозначное решение», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сложно назвать причину перехода Сычевого в самарский клуб, ведь команды играют в похожий футбол.

Ранее представители «Оренбурга» подтвердили переход 26-летнего нападающего в «Крылья Советов». Самарцы воспользовались опцией выкупа игрока за 100 миллионов рублей.