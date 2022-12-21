Колосков прокомментировал переход Сычевого в «Крылья Советов»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов». Ранее представители оренбургского клуба сообщили, что самарцы выкупили футболиста.

«Если Владимир переходит в «Крылья», значит, какая-то логика в этом есть. В последних матчах «Оренбурга» мне Сычевой понравился. Не знаю, почему его отдает «Оренбург», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению функционера, если Сычевой согласился на переход, то считает, что в «Крыльях» ему будет лучше. Эксперт заявил, что Сычевой ничего не потеряет, ведь команды играют в похожий футбол.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 19 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал две голевые передачи.