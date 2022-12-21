Жоаозиньо помог своему родному городу в Бразилии

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо помог нуждающимся в своём родном городе в Бразилии. 33-летний футболист отправил в город Умбауба 300 продуктовых наборов, об этом сообщает официальный телеграм-канал сочинского клуба.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 17 сыгранных туров. Напомним, чемпионат ушел на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.