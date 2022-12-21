Спортивный директор «Оренбурга» — об уходе Сычевого в «Крылья»: Игрок ничего не говорил, позвонили люди, сказали — вот так и так

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал переход форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Это хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали. И никак не можем на нее повлиять. Если в контракте стоит выкуп, клуб может только отговаривать игрока», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что сам футболист никому ничего не говорил, позвонили люди и все рассказали.

Ранее стало известно, что 26-летний Сычевой подписал трудовое соглашение с «Крыльями Советов». Сообщалось, что самарцы воспользовались опцией выкупа игрока за 100 миллионов рублей.