Смородская: «Трансфер Пиняева в «Локомотив»? Пока игрок никак себя не показал»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Трансфер Пиняева в «Локомотив»? А он у нас выдающийся футболист что ли? Пока Сергей никак себя не показал», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».

По мнению функционера, «Локомотив» всегда был топ-клубом, но Пиняев пока еще молодой игрок. В целом это неплохая покупка, но пока «железнодорожники» не сделали ни одного серьезного трансфера, добавила Смородская.

Ранее сообщалось, что столичный клуб заплатит «Крыльям Советов» 200 миллионов рублей отступных за 18-летнего нападающего.