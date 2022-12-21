Хорватский журналист — о переходе Едвая в «Аль-Айн»: «А кто это? Давно не слышал об этом футболисте»

Хорватский журналист Томислав Габелич прокомментировал переход защитника «Локомотива» Тина Едвая в клуб из ОАЭ «Аль-Айн» на правах аренды.

По мнению журналиста, для любого футболиста глупо покидать Европу ради перехода в арабский клуб. Также Габелич отметил, что возвращение Едвая в сборную Хорватии маловероятно.

«Тин Едвай? А кто это? Давно ничего не слышал об этом хорватском футболисте. Вряд ли Златко Далич видит его в этой топовой сборной Хорватии», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, Едвай перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из леверкузенского «Байера» за 4 миллиона евро. Сейчас рыночная стоимость 27-летнего хорвата составляет 2,5 миллиона.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «железнодорожников» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.