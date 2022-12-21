Смородская: Уход Едвая из «Локомотива»? Это не потеря, он слабый защитник

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход защитника Тина Едвая в «Аль-Айн» из ОАЭ.

«В уходе Едвая абсолютно нет никакой потери для «Локомотива». Защитник он слабый! Не вижу никакой потери в этом. Сам игрок говорил, что так не поступит? Сейчас это не имеет никакого значения», — приводит слова Едвая «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, «железнодорожники» сейчас распродают футболистов, чтобы подписать новых. Руководство проводит много трансферов, для того чтобы показать свою активную деятельность, считает Смородская.

27-летний защитник перешел в «Аль-Айн» на правах аренды с правом выкупа.