Червиченко — о переходе Сычового в «Крылья Советов»: «Думаю, это какие-то игры агентов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Предприниматель признался, что выбор 26-летнего форварда его сильно удивил, так как самарский клуб сейчас мало чем отличается от «Оренбурга». По мнению Червиченко, здесь могут быть замешаны игры агентов.

«Переход в «Крылья Советов» — это не шаг назад или вперёд, а просто шаг в сторону. Нам остаётся догадываться, что здесь существуют какие-то теневые стороны, о которых мы не знаем», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» готовы заплатить за Сычевого сумму отступных, которая составляет 100 миллионов рублей.

Напомним, что на данный момент нападающий возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив 14 голов в 15 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.