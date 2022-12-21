Нападающий «Ариса» Александр Кокорин скоро вернётся на поле. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», россиянин восстановился после повреждения. Игрок готов принять участие в поединке против АПОЭЛа.

Стоит отметить, что этот матч будет первым на новом стадионе под названием «Лимасол Арена». Помимо «Ариса» на этом поле будут выступать такие команды, как АЕЛ и «Аполлон».

На счету Кокорина 4 гола в 9 матчах чемпионата Кипра в нынешнем сезоне. Напомним, Александр выступает за свою команду на правах аренды. Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».