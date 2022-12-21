В «Оренбурге» рассказали, на какой срок будет подписан контракт с Пересом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о скором подписании контракта с защитником аргентинского «Лануса» Матиасом Пересом.

По словам Андреева, соглашение 23-летнего футболиста с «Оренбургом» будет рассчитано на 3,5 года.

«Вчера он успешно прошёл медосмотр. Мы сидим, утрясаем детали. Думаю, что сегодня объявим официально», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Перес провёл в составе «Лануса» 45 матчей и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 800 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.