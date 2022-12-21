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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев: «Пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год»

21 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, после 17 туров команда из Санкт-Петербурга уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Также отметим, что «сине-бело-голубые» являются победителями четырёх последних розыгрышей РПЛ.

Пиняев заявил, что ему безразлично, какая команда выигрывает чемпионат России, если к нему самому она не имеет никакого отношения.   

«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

В текущем сезоне 18-летний нападающий провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. На данный момент самарцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Сергей Пиняев
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