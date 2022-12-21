Президент «Оренбурга»: «Пусть у Сычевого в «Крыльях Советов» складывается так же хорошо, как в «Оренбурге»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе 26-летнего нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарский клуб готов заплатить за лучшего бомбардира текущего розыгрыша РПЛ необходимую сумму отступных в размере 100 миллионов рублей.

«Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него всё складывается так же хорошо, как в «Оренбурге», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Также президент признался, что его удивило поведение агентов, которые замешаны в этом процессе.

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.

Отметим, что после 17 туров РПЛ нынешняя команда Сычевого опережает «Крылья Советов» в турнирной таблице на пять очков.