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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга»: «Пусть у Сычевого в «Крыльях Советов» складывается так же хорошо, как в «Оренбурге»

21 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе 26-летнего нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что самарский клуб готов заплатить за лучшего бомбардира текущего розыгрыша РПЛ необходимую сумму отступных в размере 100 миллионов рублей.

«Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него всё складывается так же хорошо, как в «Оренбурге», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Также президент признался, что его удивило поведение агентов, которые замешаны в этом процессе.  

В текущем сезоне Сычевой провёл за «Оренбург» 19 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.

Отметим, что после 17 туров РПЛ нынешняя команда Сычевого опережает «Крылья Советов» в турнирной таблице на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург Василий Еремякин Владимир Сычевой Трансферы футбола - зима 2023
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