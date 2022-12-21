Пиняев: «В ближайшие пять лет хочу заиграть в Европе»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих футбольных целях на ближайшее будущее.

По словам 18-летнего футболиста, в течение ближайших пяти лет он планирует заиграть в европейском топ-клубе.

«Не могу сказать, в какой конкретно команде мечтаю оказаться, самое главное — поиграть в Европе», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Действующий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне вингер провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.