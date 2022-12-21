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Ранджелович: «В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить работать на благо клуба»

21 Декабря 2022 • 09:15 Комментировать

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович высказался о признании его лучшим игроком команды в первой части сезона.

Напомним, 25-летний серб пополнил состав команды из Екатеринбурга в начале сентября текущего года, перейдя из греческого «Олимпиакоса» за 500 тысяч евро. За «Урал» вингер успел провести 14 матчей, забить три гола и отдать четыре результативные передачи.

Ранджелович поблагодарил болельщиков и клуб, а также признался, что чувствует себя в «Урале» как дома.

«В «Урале» я чувствую себя как дома и хочу продолжить упорно работать на благо клуба. Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть ещё лучше, чтобы порадовать болельщиков», — цитирует Ранджеловича «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лазар Ранджелович
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