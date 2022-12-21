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Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»

21 Декабря 2022 • 05:32 Комментировать

Агент греческого защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса заявил о том, что его клиент в летнее межсезонье может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РПЛ.

Агент Василис Панагиотакис сказал«РБ-Спорту», что в зимнее трансферное окно переход 27-летнего греческого футболиста в один из российских клубов невозможен, но летом всё может измениться.

«Может быть Яннулис перейдёт в «Спартак» или «Динамо». Сам Димитрис готов принять предложение из России», - добавил агент.

Напомним, что в этом сезоне Димитрис Яннулис провёл в подэлитном английском дивизионе в составе «Норвича» шесть встреч, в которых получил две жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Норвич Динамо Москва Димитрис Яннулис
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