Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»

Агент греческого защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса заявил о том, что его клиент в летнее межсезонье может продолжить карьеру в одном из топ-клубов РПЛ.

Агент Василис Панагиотакис сказал«РБ-Спорту», что в зимнее трансферное окно переход 27-летнего греческого футболиста в один из российских клубов невозможен, но летом всё может измениться.

«Может быть Яннулис перейдёт в «Спартак» или «Динамо». Сам Димитрис готов принять предложение из России», - добавил агент.

Напомним, что в этом сезоне Димитрис Яннулис провёл в подэлитном английском дивизионе в составе «Норвича» шесть встреч, в которых получил две жёлтые карточки.