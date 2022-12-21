Шунин: Я за то, чтобы быть спокойным, отбить пенальти, а уже потом танцевать

Российский голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с журналистами высказался об эмоциональном поведении вратарей.

Шунин сказал Sport24, что иногда бывает так, что перед пенальти стараешься помешать сопернику, а в итоге вредишь самому себе, так как сбивается концентрация. Голкипер отметил, что он выступает за то, чтобы быть спокойным, отбить пенальти, а уже потом показывать свои эмоции.

«Нужно отразить пенальти, а уже потом танцевать, как это делал аргентинец Эмилиано Мартинес на чемпионате мира», - добавил Шунин.

Напомним, что в этом сезоне Антон Шунин провёл в РПЛ в составе «Динамо» 16 матчей, в четырёх из которых отыграл на ноль.