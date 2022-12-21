Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салехова прокомментировала информацию о том, что «Спартак» мог подписать автора победного пенальти в финале ЧМ

21 Декабря 2022 • 02:52 Комментировать

Гонсало Монтиэль реализовал четвертый, победный послематчевый пенальти в финале чемпионата мира в Катаре, после чего появилась информация, что в 2021 году этот футболист мог оказаться в московском «Спартаке». Ее прокомментировала Зарема Салихова - супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. Она заявила, что у клуба не было возможности приобрести игрока.

- Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты, - цитирует Салихову издание «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова Гонсало Монтиэль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
03:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Марадона - сверхчеловек»
03:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Месси - величайший человек»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Салехова прокомментировала информацию о том, что «Спартак» мог подписать автора победного пенальти в финале ЧМ
01:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилятся сербским защитником
20 Декабря
22:46 · Россия. Премьер-лига
«Хетафе» хочет выручить с Максимовича на полтора миллиона евро больше, чем предлагает «Спартак» эксклюзив
22:37 · Россия. Премьер-лига
Президент «Лануса» прокомментировал переход Переса в «Оренбург»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Дуймович: «У Ловрена очень хороший контракт в «Зените»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал уход Едвая из «Локомотива»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Известны почти все соперники «Торпедо» на сборах в Турции
21:29 · Россия. Премьер-лига
«Аль-Айн» арендовал защитника «Локомотива» Едвая
21:21 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Воронеж всегда был футбольным городом»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Оренбург» подпишет контракт с Пересом из «Лануса»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Журавлёв – о переходе в «Торпедо»: «Мне позвонил сам Талалаев»
20:50 · Россия. Первая лига
Газизов заявил, что «Уфа» полностью откажется от госфинансирования в будущем
20:34 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Пошла бы работать в «Зенит»? Бредовый вопрос
Все новости
Рекомендуем