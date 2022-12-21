Салехова прокомментировала информацию о том, что «Спартак» мог подписать автора победного пенальти в финале ЧМ

Гонсало Монтиэль реализовал четвертый, победный послематчевый пенальти в финале чемпионата мира в Катаре, после чего появилась информация, что в 2021 году этот футболист мог оказаться в московском «Спартаке». Ее прокомментировала Зарема Салихова - супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. Она заявила, что у клуба не было возможности приобрести игрока.

- Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты, - цитирует Салихову издание «РБ Спорт».