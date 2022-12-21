«Химки» усилятся сербским защитником

Защитник Никола Антич усилит участника РПЛ – подмосковные «Химки». 28-летний серб уже 20 декабря отправился с химчанами на сбор в Турцию.

В текущем сезоне Антич выступал в Беларуси за солигорский «Шахтёр». Игрок показал неплохие цифры для своей позиции – три забитых гола и две голевые передачи в 25 сыгранных встречах, пишет «РБ Спорт».

Стоимость игрока по версии портала Transfermarkt – 1,2 млн евро. Контракт Антича «Шахтёром» закончится в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что стан «Химок» в Турции покинул атакующий полузащитник Резиуан Мирзов. Позже выяснилось, что он покинул лагерь команды из-за проблем со здоровьем.