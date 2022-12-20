Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», испанский «Хетафе» хочет выручить с сербского полузащитника Неманьи Максимовича не менее пяти миллионов евро, в то время, как московский «Спартак» на сегодняшний день предлагает только три с половинной миллиона евро.

Максимович выступает за испанский клуб с 2018 года, а в целом в Ла Лиге имеет опыт с 2017 года, когда из казахстанской «Астаны» перебрался в именитый клуб «Валенсия».

Игрок является чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет, и чемпионом мира в возрастной категории до 20 лет. Также дважды становился чемпионом Казахстана.